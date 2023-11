Tunisie Telecom et Telepin s’associent pour améliorer le système de recharge téléphonique

Partagez 26 Partages

Tunisie Telecom a signé un accord de partenariat avec la plateforme de transactions mobiles et de l’industrie fintech, Telepin, pour le lancement d’un système de tarification convergente.

En vertu de ce partenariat, Telepin assurera la migration du système de tarification de Tunisie Telecom – actuellement réparti entre plusieurs fournisseurs – vers sa plateforme unifiée de tarification convergente.

Une fois finalisée, cette transition permettra à l’opérateur d’offrir une meilleure expérience client à travers une solution consolidée et plus sécurisée pour les recharges de téléphonie mobile et fixe.

NJ