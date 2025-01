Tunisie Telecom obtient sa licence 5G et l’award nPerf du Leader des performances mobiles

Partagez 0 Partages



La scène des télécommunications tunisiennes a été marquée en 2024 par la domination de Tunisie Telecom (TT), confirmée par le rapport annuel nPerf sur les performances de l’Internet mobile. Ce leadership s’étend désormais au lancement de la 5G, positionnant l’opérateur comme un acteur central de la transformation numérique du pays.

Des performances mobiles inégalées en 2024

Selon les données de nPerf, Tunisie Telecom a enregistré les meilleurs scores globaux sur le réseau mobile en 2024, consolidant ainsi sa position pour la sixième année consécutive. Voici quelques chiffres clés du rapport :

Débit descendant moyen : 32,43 Mb/s, loin devant Orange (21,43 Mb/s) et Ooredoo (16,09 Mb/s).

Débit montant moyen : 13,14 Mb/s, contre 10,91 Mb/s pour Orange et 7,74 Mb/s pour Ooredoo.

Navigation web fluide : 63,04 % de performance excellente.

Score global nPerf : 66 512 points, surclassant Orange (62 167 points) et Ooredoo (51 801 points).

Ces chiffres soulignent l’engagement de TT dans l’amélioration continue de ses infrastructures, notamment en 4G, où l’opérateur excelle en débit descendant, montant, et navigation.

La 5G : Une nouvelle ère pour Tunisie Telecom

En parallèle, Tunisie Telecom a récemment obtenu sa licence pour déployer la 5G, marquant un tournant stratégique dans l’évolution des télécommunications en Tunisie. Ce lancement permettra de profiter de vitesses jusqu’à dix fois supérieures à celles de la 4G, avec une latence minimale, ouvrant la voie à de nouvelles applications dans des domaines tels que l’industrie 4.0, la télémédecine, et les villes intelligentes.

Comme l’indique notre article dédié, la 5G offre des débits dépassant les 1 Gb/s, comparés aux 100 Mb/s de la 4G, et peut supporter jusqu’à un million de connexions par kilomètre carré. Ces performances ouvriront des opportunités inédites pour les entreprises et les particuliers.

Une concurrence accrue sur le marché

Si TT reste le leader incontesté, Orange et Ooredoo continuent d’améliorer leurs services. Orange s’illustre particulièrement en termes de latence (38,95 ms) et de performances de streaming vidéo (80,18 % de qualité excellente), tandis qu’Ooredoo progresse dans le streaming et la navigation web.

Conclusion

Entre un réseau mobile performant et l’avènement de la 5G, Tunisie Telecom démontre une fois de plus son rôle de locomotive dans le secteur des télécommunications tunisiennes. Cette avancée technologique représente une opportunité stratégique pour le pays, renforçant sa compétitivité à l’échelle régionale et internationale.

La rédaction avec IA