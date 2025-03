Tunisie Telecom récompensée par une triple distinction sur le fixe par Ookla

Partagez 0 Partages



En marge de sa participation au World Mobile Congres 2025, l’opérateur national Tunisie Telecom annonce avoir été reconnu comme l’opérateur disposant de la meilleure vitesse de connexion, de la meilleure expérience vidéo et de la meilleure expérience en gaming sur les connexions fixes en Tunisie au cours des troisième et quatrième trimestres de 2024 par le leader mondial de l’analyse des réseaux à haut débit Ookla.

Pour décerner ces prix, Ookla a analysé les tests effectués par les clients sur un réseau fixe à travers “Speedtest”. Les résultats de l’analyse faite par Ookla confirment que Tunisie Telecom a atteint les vitesses globales de réseau fixe les plus rapides ainsi que la meilleure expérience pour ses utilisateurs d’Internet fixe en termes de gaming et de vidéo en Tunisie au cours des troisième et quatrième trimestres 2024.

M. Lassâad Ben Dhiab le Président-Directeur Général de Tunisie Telecom a fièrement déclaré à cette occasion : “Nous sommes honorés aujourd’hui par cette triple consécration de Tunisie Telecom en téléphonie Fixe. Lorsque cette distinction s’ajoute à notre meilleure performance internet mobile en Tunisie au cours des 6 dernières années consécutives, elle confirme encore une fois que la stratégie de Tunisie Telecom en matière de transformation et de modernisation du réseau est sur la bonne voie. Nous continuerons, sans relâche, dans cette stratégie pour assurer la meilleure connectivité et le meilleur service à tous les Tunisiens là où qu’ils soient”.

De son côté M. Stephen Bye, Président et PDG d’Ookla, une division de Ziff Davis a souligné que : “Ces 3 prix sont décernés à Tunisie Telecom parce qu’elle a fait preuve d’une performance exceptionnelle en matière de téléphonie fixe sur le marché tunisien au cours des troisième et quatrième trimestres 2024. Nous sommes ravis de remercier Tunisie Telecom pour cette belle réalisation, qui est le résultat d’une volonté inébranlable d’offrir une meilleure expérience à ses clients”.

A souligner que pour déterminer les lauréats des Speedtest Awards pour les réseaux fixe, Ookla évalue les performances des services à travers des tests effectués sur Speedtest par les clients connectés sur un réseau fixe. Ookla classe les performances de chaque fournisseur de service avant d’annoncer le gagnant de chaque catégorie.

Source : Communiqué