Tunisie Telecom revoit ses forfaits internet mobile : plus de data et des prix ajustés

Partagez 0 Partages



Tunisie Telecom annonce une révision de ses forfaits internet mobile avec une augmentation des volumes sur les petits forfaits et une baisse du prix par Go sur les offres moyennes et grandes. L’opérateur affirme vouloir s’adapter aux usages croissants de la data mobile en Tunisie.

Plus de générosité sur les petits forfaits

Les forfaits allant jusqu’à 3 Go bénéficient d’une augmentation de volume sans changement de prix. Par exemple, l’offre à 100 Mo remplace désormais celle à 75 Mo, et le forfait de 1,5 Go remplace celui de 1,25 Go.

Des baisses de prix sur les forfaits moyens

Pour les forfaits situés entre 3 Go et 5 Go, Tunisie Telecom a revu le prix unitaire du Go à la baisse, passant de 3,5 DT à 3 DT. Ainsi, l’opérateur propose désormais une offre de 4 Go à 10 DT, contre 2,8 Go auparavant pour le même tarif.

Lancement de nouveaux “big forfaits”

Tunisie Telecom introduit également de nouvelles offres à gros volumes avec un rapport prix/data optimisé :

200 Go à 100 DT (soit 0,5 DT/Go)

110 Go à 80 DT (soit 0,72 DT/Go)

Par ailleurs, l’opérateur maintient une réduction de 10% sur l’ensemble de ses forfaits pour les clients effectuant un paiement via carte bancaire sur l’application My TT. Une manière d’encourager les paiements digitaux tout en offrant des économies aux abonnés.

THD avec IA