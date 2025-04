Tunisie Telecom s’associe à la clinique Carthagène pour offrir les meilleurs soins de santé à ses collaborateurs

Partagez 0 Partages



Compte tenu de la place prioritaire et de l’importance de la santé en tant que facteur majeur de bien-être, Tunisie Telecom annonce la signature d’une convention de partenariat avec Le Centre Hospitalier International Carthagène pour offrir à ses employés actifs et retraités ainsi qu’à leurs familles plusieurs avantages et facilités sur leurs soins.

D’une durée de trois ans, la convention a été signée par Monsieur Lassâad Ben Dhiab, Président – Directeur Général de Tunisie Telecom et Professeur Boubaker Zakhama, Président-Directeur Général de la Clinique Carthagène, le vendredi 25 avril 2025 au siège de l’opérateur national.

Monsieur Lassâad Ben Dhiab a souligné l’engagement indéfectible de Tunisie Telecom pour offrir les meilleurs avantages sociaux à ses collaborateurs. « Ce partenariat stratégique et innovant avec Le Centre Carthagène témoigne encore une fois de l’importance que nous accordons à la santé et au bien – être de nos collaborateurs. Nous nous réjouissons de cette convention, étant donné les progrès que le Centre Hospitalier International Carthagène connaît dans le secteur des soins de santé en Tunisie. » a poursuivi le Président – Directeur Général de Tunisie Telecom.

De son côté, le Professeur Boubaker Zakhama a déclaré « Nous sommes très heureux de collaborer avec Tunisie Telecom, le leader national des télécommunications pour faire bénéficier ses employés des meilleurs soins de santé avec les tarifs les plus compétitifs»

A cette occasion les partenaires ont signé un protocole d’accord technologique en vertu duquel Tunisie Telecom offrira au centre une panoplie de ses services de télécommunications .

La cérémonie s’est déroulée en présence de quelques responsables de Tunisie Telecom et de la clinique.

Source : Communiqué