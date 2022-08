« Upgrade Your World », le nouveau slogan du groupe Ooredoo

Partagez 118 Partages

L’opérateur qatari, Ooredoo, a annoncé son nouveau positionnement de marque à travers le lancement de son slogan « Upgrade Your World ». Dans un communiqué publié à l’occasion, l’opérateur a souligné que ce nouveau positionnement reflétait « un récit à l’épreuve du futur, centré sur les employés et les clients, qui constitue le cœur de sa stratégie de transformation d’entreprise ».

Et d’ajouter : « le nouveau slogan du groupe Ooredoo vise à mettre en évidence le progrès humain, reflétant l’engagement de l’entreprise à s’améliorer sans jamais rester immobile et promet de continuer à faire avancer les clients et les employés avec chaque connexion, innovation et service fourni à chaque personne, entreprise, communauté et pays que le Groupe dessert à travers son empreinte mondiale ».

NJ d’après communiqué