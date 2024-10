Wayra (Telefonica) investit dans Perplexity, une entreprise qui révolutionne la recherche d’informations sur Internet grâce à l’IA

Partagez 0 Partages

Wayra, la branche de capital-risque de Telefónica, annonce son investissement dans Perplexity, une startup américaine qui a développé un moteur de réponse basé sur l’intelligence artificielle (IA). Contrairement aux recherches d’informations traditionnelles sur Internet qui renvoient des liens, Perplexity utilise une IA avancée pour comprendre l’intention des requêtes et fournir des réponses en temps réel, précises et contextuelles à tous les types de questions en utilisant le traitement du langage naturel.

Wayra estime que Perplexity est une entreprise avec une proposition différenciée qui révolutionnera la façon dont les utilisateurs trouvent des informations sur Internet en permettant aux utilisateurs de poser des questions directement et de recevoir des réponses claires et concises à partir d’un ensemble organisé de sources pertinentes. Avec une interface conversationnelle, la plateforme offre une personnalisation et une liste claire des sources citées pour améliorer la précision et la pertinence des réponses fournies.

Avec cet investissement, Wayra rejoint les autres investisseurs prestigieux existants de Perplexity tels que Nvidia, Databricks, Jeff Bezos, Stanley Druckenmiller, Bessemer Venture Partners, NEA et IVP, entre autres, qui ont également parié sur la croissance et l’expansion de Perplexity.

Telefónica a également signé un accord commercial mondial avec Perplexity pour offrir des avantages préférentiels aux clients de l’opérateur au Brésil, au Royaume-Uni et en Espagne, tout en explorant d’autres pays pour étendre ce partenariat.

Telefónica a également lancé la première expérience Perplexity au monde via la télévision. Elle a développé une application exclusive au sein du catalogue Movistar Plus+ qui permet aux clients de la plateforme qui disposent d’un téléviseur UHD d’interagir facilement avec Perplexity. Les utilisateurs peuvent désormais poser des questions sur n’importe quel sujet à l’aide de la télécommande vocale Movistar Plus+ en appuyant sur le bouton Aura et recevoir des réponses textuelles générées par l’IA en temps réel, affichées à l’écran et également parlées.

Chema Alonso, responsable des données numériques de Telefónica, a déclaré : « L’investissement dans Perplexity fait partie de l’une des nouvelles clés de la stratégie d’investissement de Wayra sur les principaux marchés technologiques tels que les États-Unis, dans des entreprises à forte croissance avec une présence et une portée mondiales et des leaders dans des technologies telles que l’IA. Avec cet accord commercial, nous renforçons également l’engagement de Telefónica à intégrer des technologies de pointe dans l’entreprise et à offrir des expériences transformatrices comme le « moteur de réponse » de Perplexity à nos clients ».

Aravind Srinivas, cofondateur et PDG de Perplexity, déclare : « Cet investissement de Wayra valide non seulement notre approche basée sur l’IA, mais ouvre également des opportunités passionnantes d’expansion mondiale. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Telefónica pour repousser les limites de ce qui est possible en matière de découverte d’informations basée sur l’IA et pour créer des expériences transformatrices pour les utilisateurs du monde entier ».

Source : Communiqué