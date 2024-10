WETIC, le consortium qui ouvre les portes de l’Afrique aux entrepreneuses Tunisiennes spécialisées dans les TICs

Partagez 0 Partages

WETIC est une alliance innovante, établie en 2023, qui regroupe un réseau dynamique de 14 femmes d’affaires tunisiennes. Ces professionnelles se distinguent par leur expertise dans les technologies de l’information et de la communication, ainsi que dans les secteurs des solutions informatiques, du marketing numérique et de la formation. Ce consortium d’entreprises se consacre au métier technologiquetout en offrant des services de marketing numérique et de formation en ligne.

WETIC se positionne comme un acteur clé sur la scène régionale, avec une présence notable en Afrique et au Moyen-Orient. Cette portée mondiale témoigne de l’engagement de WETIC à promouvoir l’entreprenariat féminin et à renforcer la collaboration entre les femmes dans le domaine technologique.

Ses Activités, missions et objectifs

Depuis sa création, WETIC a mené plusieurs activités ambitieuses, tant au niveau national qu’international. Parmi ces réalisations figure en bonne place la création de nouveaux partenariats commerciaux stratégiques au Kenya, à Nairobi, en Égypte et à Dubaï. Cette expansion a permis à WETIC d’établir un réseau solide et diversifié, comme en témoigne le nombre impressionnant de contacts noués avec des clients potentiels dans ces pays, dépassant les 165.

En complément de ses activités nationales, WETIC a mené des missions de prospections ambitieuses à l’international. Parmi celles-ci, trois de ses membres ont participé à une mission organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) à Nairobi, au Kenya, du 15 au 17 novembre 2023. Ce déplacement s’est articulé autour d’un programme dense, incluant notamment un forum économique dans la capitale kényane, des réunions professionnelles ciblées et des visites d’entreprises locales.

WETIC a également pris part à une autre mission de travail avec le CEPEX à Dar es Salaam, en Tanzanie, ainsi qu’au pavillon national du Salon commercial africain (IATF) au Caire, en Égypte. De plus, l’organisation a visité le Salon GITEX de Dubaï, un événement majeur dédié aux technologies de l’information

Pareillement l’alliance WETIC a participé également au Forum d’investissement et de partenariat tuniso-saoudien UTICA – CNCFE, ainsi qu’à la sixième édition de la Conférence internationale sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique (FITA2023).

Mme Houida Gharbi, présidente de WETIC, a déclaré : Chez WETIC, nous avons une vision différente de l’industrie des technologies de l’information et de la communication. Nous sommes une collaboration entre plusieurs entreprises dirigées par des femmes possédant une expertise pointue dans leur domaine et des qualifications de très haut niveau. Ensemble, nous fournissons des solutions numériques innovantes et sur-mesure, répondant parfaitement aux besoins spécifiques des entreprises et des organisations.

Mme Gharbi a ajouté : « Nous nous engageons à aider les entreprises et les organisations à numériser leurs opérations, à mettre en œuvre des solutions de big data, à élargir leur formation grâce à des outils éducatifs avancés ainsi qu’à développer des applications web et mobiles, du marketing numérique et des communications de données. Chez WETIC, notre objectif est de satisfaire les entreprises en établissant des partenariats stratégiques tant au niveau national qu’international. Grâce à WETIC, vous pouvez accéder à des expertises de pointe et établir des partenariats transformateurs pour bâtir l’avenir de la technologie en Afrique. »

Succès et synergie : L’alliance des femmes

WETIC a établi des réseaux collaboratifs au sein de l’alliance et a encouragé les femmes entrepreneuses à s’épanouir et à réussir tant au niveau national qu’international. Les femmes de WETIC ont connu plusieurs succès notables, notamment l’élection de deux d’entre elles parmi les 100 femmes entrepreneuses tunisiennes de l’année 2023. De plus, une entrepreneuse de l’alliance a participé à l’événement de l’Entrepreneuriat en Tunisie en février 2023.

WETIC se positionne aujourd’hui comme un acteur clé dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin en Tunisie et au-delà. Grâce à ses initiatives novatrices, ses réseaux collaboratifs et son engagement à soutenir les femmes entrepreneuses, l’alliance a réussi à créer un environnement propice à la croissance économique à travers l’exportation de produits et services, ainsi qu’à la réussite des femmes dans le monde des affaires.

Source : Communiqué