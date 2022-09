AI HACK Tunisia 2022 : 2e édition du plus grand Hackathon en Machine Learning d’Afrique

La Tunisie accueille la deuxième édition de la plus grande compétition de Machine Learning d’Afrique. Le AI Hack Tunisia 2022 a rassemblé 1.000 personnes issues de 25 pays sur 3 jours de compétition, du 29 au 31 Août. Parmi eux, différents profils de développeurs nationaux et internationaux, des entrepreneurs Tech, des chercheurs, des étudiants, des doctorants et des start-ups.

Au programme des activités, deux grands challenges : le premier individuel et le second collectif entre start-ups. Tous deux sont axés sur l’IA dans sa résolution de problématiques concrètes dans la biotechnologie, le déchiffrage (Enigma Challenge) et la prévision des ventes.

« Renouveler cet événement représente la continuité de nos activités de promotion et d’intégration de l’IA en Tunisie et en Afrique, dans le cadre de la création du HUB IA. Nous sommes heureux de contribuer, avec l’appui de nos partenaires, à la création d’emplois dans l’IA et d’encourager l’émergence d’un pôle de compétences dans ce domaine. Notre objectif est de booster l’économie et la compétitivité de la Tunisie sur la scène internationale » souligne Rim BEJAOUI – Directrice du Programme de Transformation Digitale de la GIZ Tunisie.

Durant ces 3 journées de compétitions, les participants ont pu bénéficier de l’appui et des conseils de speakers et mentors nationaux et internationaux de InstaDeep et Google. Les vainqueurs remportent l’incubation de leurs start-ups.