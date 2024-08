Cassava Technologies lance son propre segment Intelligence Artificielle (IA), Cassava AI

Partagez 0 Partages



Cassava Technologies, intégrateur de systèmes technologiques pour les marchés en développement, a annoncé que ses activités dans le domaine de l’IA constitueront désormais une unité commerciale distincte, Cassava AI.

Depuis l’avènement de l’IA générative, Cassava a forgé des partenariats stratégiques avec des géants de l’industrie tels que Microsoft, Google, AWS, Anthropic, Oracle, Atlas AI, Cerebras et Palo Alto Networks. Ces partenariats lui permettent d’offrir une intégration de systèmes et un soutien de qualité supérieure aux entreprises clientes sur les marchés stratégiques internationaux.

Cassava fournit déjà des services tels que les centres de données, le cloud, la cybersécurité, la connectivité par fibre et l’énergie renouvelable à de grandes entreprises multinationales et locales. L’organisation a déjà formé et déployé plus de 200 personnes sur ses 5000 employés pour permettre aux clients d’adopter et d’utiliser les services d’IA générative des principaux fournisseurs mondiaux.

Cassava, dont le siège est au Royaume-Uni, a été fondée par l’entrepreneur africain Strive Masiyiwa et comprend de nombreux investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan. Hardy Pemhiwa, président et directeur général du groupe, a déclaré : “Cassava AI a son siège à Londres et peut déjà fournir des services sur plus de 40 marchés en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, où opèrent les sociétés du groupe Cassava Technologies. Ahmed El Beheiry, un vétéran de la technologie et des télécommunications, dirigera cette unité commerciale”.

Source : Communiqué