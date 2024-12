Connectivité mondiale : un conseil international pour protéger les câbles sous-marins

Partagez 0 Partages



​​​​L’Union internationale des télécommunications (UIT), l’Agence des Nations Unies pour les technologies numériques et le Comité international de protection des câbles (ICPC), principale organisation industrielle promouvant la protection des câbles sous-marins, ont créé l’Organe consultatif international pour la résilience des câbles sous-marins afin de renforcer la résilience de cette infrastructure de télécommunication vitale.

Les câbles de télécommunication sous-marins constituent l’épine dorsale des communications mondiales, transportant la majeure partie du trafic Internet mondial et permettant des services essentiels dans le monde entier, notamment le commerce, les transactions financières, les activités gouvernementales, la santé numérique et l’éducation.

L’Organe consultatif examinera les moyens d’améliorer la résilience des câbles en promouvant les meilleures pratiques pour les gouvernements et les acteurs de l’industrie afin de garantir le déploiement et la réparation rapides des câbles sous-marins, de réduire les risques de dommages et d’améliorer la continuité des communications sur les câbles.

« Les câbles sous-marins transportent plus de 99 % des échanges de données internationaux, ce qui fait de leur résilience un impératif mondial », a déclaré la Secrétaire générale de l’UIT, Doreen Bogdan-Martin. « L’Organe consultatif mobilisera l’expertise du monde entier pour garantir que cette infrastructure numérique vitale reste résiliente face aux catastrophes, aux accidents et à d’autres risques. »

Reconnaître le rôle vital des infrastructures sous-marines

Les dommages causés aux câbles sous-marins ne sont pas rares : en moyenne, 150 à 200 pannes surviennent chaque année dans le monde et nécessitent environ trois réparations de câbles par semaine, selon l’ICPC.

Les principales causes de dommages sont les activités humaines accidentelles, telles que la pêche et l’ancrage, ainsi que les catastrophes naturelles, l’abrasion et les pannes d’équipement.

« La création de cet organe consultatif international avec l’UIT marque une nouvelle étape vers la protection de notre infrastructure numérique mondiale », a déclaré le président de l’ICPC, Graham Evans. « En travaillant ensemble, nous pouvons promouvoir les meilleures pratiques, favoriser la collaboration internationale et créer une approche cohérente pour protéger les réseaux de câbles sous-marins vitaux qui sous-tendent la connectivité mondiale. »

Soutenir la résilience numérique à l’échelle mondiale

Les 40 membres de l’organe consultatif comprennent des ministres, des chefs d’autorités de régulation, des dirigeants de l’industrie et des experts de haut niveau sur l’exploitation des câbles de télécommunication.

Les membres viennent de toutes les régions du monde, garantissant la diversité et l’inclusion de pays allant des petits États insulaires aux grandes économies. Les membres du comité reflètent les points de vue de ceux dont les moyens de subsistance et l’avenir numérique dépendent de l’exploitation des câbles de télécommunication sous-marins, ainsi que de ceux qui travaillent au déploiement, à l’entretien et à la protection de cette infrastructure vitale.

Le comité consultatif est coprésidé par S.E. le ministre Bosun Tijani, ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique de la République fédérale du Nigéria, et la professeure Sandra Maximiano, présidente du conseil d’administration de l’Autorité nationale des communications de la République du Portugal (ANACOM).

« Les câbles sous-marins sont essentiels au fonctionnement de notre monde connecté, mais ils sont confrontés à des risques qui nécessitent une action coordonnée et proactive », a déclaré Tijani. « C’est pourquoi nous sommes heureux d’accueillir le premier sommet sur la résilience des câbles sous-marins qui se tiendra au Nigéria début 2025. » « Cette initiative souligne l’engagement de la communauté internationale à renforcer ces réseaux et à faire progresser la coopération internationale pour la résilience numérique », a déclaré Maximiano.

Le comité consultatif se réunira au moins deux fois par an. Il consultera des experts en télécommunications, en développement d’infrastructures de résilience numérique, en investissement dans les infrastructures et en politique internationale pour fournir des orientations stratégiques et encourager la collaboration à l’échelle du secteur.

La première réunion virtuelle est prévue pour décembre 2024. La première réunion physique est actuellement prévue lors du Sommet sur la résilience des câbles sous-marins, prévu fin février 2025 à Abuja, au Nigéria.

La rédaction d’après communiqué