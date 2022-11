Digital2Value et la BERD lancent Digital’Act pour accompagner 10.000 entreprises tunisiennes dans leur transformation digitale

Partagez 4 Partages

Bouleversées par la pandémie, les entreprises tunisiennes ont, pour certaines, misé sur le numérique pour répondre aux attentes de leurs collaborateurs et clients. Cette transformation contribue à la compétitivité des entreprises tunisiennes dans une économie changeante.

Ainsi, plus on observe une maturité digitale importante au sein des entreprises du territoire et plus celles-ci sont disposées à s’adapter aux perturbations numériques y compris à l’international. C’est dans ce cadre que Digital2Value, avec le soutien financier de la BERD, lance Digital’Act, le programme qui vise à accompagner près de 10 000 entreprises tunisiennes dans leur transformation digitale.

Comment améliorer la compétitivité des entreprises tunisiennes ?

Programme axé sur les résultats, le Digital’Act vise à fournir aux entreprises tunisiennes les outils nécessaires pour les aider à démarrer leur transformation numérique. Les entreprises sont invitées à se rendre sur www.digital2value.com/#DigitalAct, afin de compléter un formulaire qui leur permettra de recevoir un audit personnalisé sur les différents piliers de leur activité :

– La gestion de la relation client

– La gestion des données

– La partie opérationnelle (processus, choix technologiques, partenariats, etc.)

– La culture/organisation d’entreprise et son environnement

– La valeur ajoutée et l’innovation

Comment participer au programme ?

Pour participer au programme Digital’Act, toutes les entreprises peuvent remplir le formulaire et recevoir leur audit personnalisé gratuitement : TPE, PME, startups ou toute entité disposant d’une patente. Le programme est disponible jusqu’au 15 décembre sur www.digital2value.com/#DigitalAct.

A la fin du programme, 10 entreprises tunisiennes seront sélectionnées afin de bénéficier de 2 modules supplémentaires :

“In depth digital maturity assessment” (évaluation approfondie de la maturité digitale) : un expert Digital2Value dédié à l’entreprise élabore une feuille de route stratégique de transformation numérique en tenant compte des priorités, de la complexité et de l’impact sur l’entreprise.

(évaluation approfondie de la maturité digitale) : un expert Digital2Value dédié à l’entreprise élabore une feuille de route stratégique de transformation numérique en tenant compte des priorités, de la complexité et de l’impact sur l’entreprise. “Program of change” est un module comprenant 3 composantes : Digital transformation backlog : défini selon des priorités et des objectifs rationnels basés sur des justifications financières. Ainsi, des prototypes et business cases à court terme seront identifiés, priorisés avec des spécifications claires et une estimation budgétaire. Change and adoption plan : accompagner l’entreprise vers une nouvelle organisation, de nouvelles compétences chez les employés, etc. Matching and partnerships : identifier des startups, des fournisseurs de services ou des partenaires potentiels pour accélérer la mise en œuvre du programme.

est un module comprenant 3 composantes :

