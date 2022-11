La 5G millimétrique : Samsung Networks bat le record de transfert sur une longue distance

Partagez 10 Partages

Alors que la 5e génération des réseaux mobiles n’est pas encore lancée dans plusieurs pays (la Tunisie prévoit son lancement commercial vers fin 2023), d’autres où la 5G est déployée pensent déjà à la phase suivante : l’exploitation des très hautes fréquences, afin de desservir encore plus de monde avec un débit encore plus grand.

La 5G actuelle est diffusée sur des fréquences dites de mid-range, c’est à dire inférieures ou égales à la 6 GHz. Mais l’industrie cherche à ce que cette 5G soit aussi diffusée sur des fréquences plus hautes, entre 24 GHz et 300 GHz. Ce sont des fréquences dont les capacités de transmission sont très grandes mais dont la distance de transmission est son ennemie numéro 1. Ainsi, plus l’émetteur et le récepteur sont éloignés, plus le signal s’affaibli, et avec le taux de transmission. Cela s’aggrave davantage, en présence d’obstacles physiques entre ces deux points.

C’est pourquoi l’industrie du mobile cherche activement à exploiter ces ondes dans les zones très denses. Ainsi, dans chaque grande rue ou dans les endroits très fréquentés d’une ville (ainsi que les stades pour les matchs de football), l’opérateur pourra desservir le plus grand nombre de ses abonnés loin de la saturation du réseau, et toujours avec un grand débit de transfert.

Cependant, il n’est pas possible d’utiliser les onde millimétriques (mmWave) pour la 5G dans les zones rurales à cause, justement, de la grande distance qui sépare l’antenne des clients finaux. Mais ça ne sera pas pour longtemps.

En effet, en Australie, Samsung Networks s’est associée avec NBN Co., une entreprise publique qui s’occupe du déploiement du réseau à travers le pays, pour expérimenter avec son matériel un nouveau type de transmission qui a permis d’atteindre une vitesse de téléchargement 1,75 Gbps sur une distance de… 10 Kms. En upload, Samsung Networks est parvenue à atteindre 61,5 Mbps, toujours dans les mêmes conditions de test.

« Ce nouveau record lié à la 5G prouve le potentiel énorme de la technologie mmWave, et sa capacité à fournir une connectivité et une capacité améliorées pour relever les défis du dernier kilomètre dans les zones rurales », a commenté Junehee Lee, vice-président exécutif et responsable de la R&D, Networks Business chez Samsung Electronics.

