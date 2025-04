La Côte d’Ivoire lance une stratégie nationale ambitieuse pour l’intelligence artificielle

Partagez 0 Partages



La Côte d’Ivoire a dévoilé sa Stratégie Nationale de l’Intelligence Artificielle (SNIA) à l’horizon 2030, marquant une étape significative dans son ambition de devenir un acteur clé de l’IA en Afrique de l’Ouest. Élaborée par le Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation avec le soutien de la Banque Mondiale, cette feuille de route vise à exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle pour un développement inclusif et durable, tout en préservant l’identité culturelle du pays.

Le document stratégique, fruit d’une collaboration entre des experts issus des secteurs public et privé, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs de l’écosystème numérique, a été supervisé par ISAAC BAYOH, un spécialiste reconnu en intelligence artificielle et transformation digitale. La SNIA repose sur trois piliers fondamentaux, qui définissent une approche globale et à long terme :

Investissement à long terme dans l’écosystème de l’IA : La stratégie reconnaît la nécessité de construire une base solide pour le développement de l’IA en Côte d’Ivoire. Cela implique des investissements conséquents dans l’éducation et la formation aux métiers de l’IA, le développement d’infrastructures numériques adéquates, et le soutien à la recherche et à l’innovation dans ce domaine. La création d’un environnement favorable à l’émergence de startups et d’entreprises spécialisées dans l’IA est également une priorité.

Garantie que l’IA bénéficie à tous les secteurs et régions : La Côte d’Ivoire ambitionne de rendre l’accès et l’utilisation de l’IA démocratiques, en veillant à ce que ses avantages se扩散ent à l’ensemble de la population et à tous les secteurs d’activité. Cela passe par l’identification et le soutien de projets concrets d’application de l’IA dans des domaines clés tels que l’agriculture, la santé, l’éducation, les transports et les services publics. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des citoyens, d’accroître l’efficacité des services et de stimuler la croissance économique dans toutes les régions du pays.

Mise en place d’une gouvernance efficace et éthique de la technologie : Consciente des enjeux éthiques et sociétaux liés à l’intelligence artificielle, la Côte d’Ivoire entend établir un cadre de gouvernance clair et responsable. Cela comprend l’élaboration de réglementations adaptées, la promotion de l’éthique dans le développement et l’utilisation de l’IA, et la sensibilisation du public aux implications de cette technologie. L’objectif est de s’assurer que l’IA est utilisée de manière transparente, équitable et au service de l’intérêt général.

La réussite de cette stratégie ambitieuse dépendra d’un engagement collectif et d’une coordination étroite entre les différents acteurs : gouvernement, secteur privé, institutions académiques, organisations internationales et société civile. Le document souligne également l’importance d’un suivi rigoureux et d’une adaptation continue de la stratégie, afin de tenir compte des évolutions rapides du domaine de l’intelligence artificielle.

En se dotant de cette feuille de route stratégique, la Côte d’Ivoire affiche clairement son ambition de devenir un leader régional en matière d’intelligence artificielle. Le pays mise sur l’IA pour offrir à ses citoyens une meilleure qualité de vie et renforcer la compétitivité de ses entreprises sur la scène mondiale. En investissant dans le capital humain, les infrastructures et la gouvernance, la Côte d’Ivoire se positionne pour tirer pleinement parti des opportunités quasi-infinies offertes par l’intelligence artificielle.

Walid Naffati