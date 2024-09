La GSMA et les géants des télécoms s’engagent pour une IA responsable

Partagez 0 Partages



La GSMA, l’association mondiale des opérateurs télécoms, a annoncé le lancement d’une initiative pionnière visant à promouvoir l’éthique dans l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) au sein du secteur des télécommunications. Avec l’introduction de la feuille de route « Responsible AI Maturity Roadmap », la GSMA offre aux opérateurs des outils et des directives pour évaluer et utiliser l’IA de manière responsable. Ce projet, soutenu par des géants tels que Axiata Group, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica et Telstra, a déjà attiré l’engagement de 19 opérateurs.

La GSMA estime que cette approche unifiée pourrait débloquer une opportunité de revenus de 680 milliards de dollars sur les 15 à 20 prochaines années. Mats Granryd, directeur général de la GSMA, a souligné l’importance d’une intégration responsable et transparente de l’IA pour garantir son efficacité. Il a également affirmé que l’industrie des télécommunications se positionne en tête de cette démarche, étant le premier secteur à adopter une approche commune pour l’utilisation éthique de l’IA. Cette initiative a été développée en collaboration avec le cabinet de conseil McKinsey et vise à fournir aux entreprises télécoms les outils nécessaires pour évaluer leur position actuelle et améliorer l’utilisation de l’IA de manière éthique et responsable.

La Rédaction avec IA