La GSMA et Samsung activent la VoLTE par défaut sur Android 15

L’association des opérateurs et équipementiers mobiles, GSMA, a annoncé, mercredi 30 avril 2025, un partenariat stratégique avec Samsung Electronics destiné à activer par défaut la technologie VoLTE (Voice over LTE) sur tous les smartphones Samsung tournant sous Android 15 ou version ultérieure. Objectif : offrir des communications vocales plus fiables, tout en accompagnant la transition mondiale vers les réseaux 4G et 5G.

Dans un contexte où les réseaux 2G et 3G sont progressivement mis hors service dans de nombreux pays, les acteurs du secteur — qu’il s’agisse des fabricants d’appareils, des opérateurs ou des fournisseurs de solutions réseau — doivent s’orienter désormais vers l’intégration de la VoLTE comme un standard de base.

La VoLTE (Voice over LTE) est, rappelons-le, une technologie qui permet de passer des appels vocaux via le réseau 4G LTE, plutôt que par les réseaux traditionnels 2G ou 3G. Elle offre une qualité audio nettement supérieure, des temps de connexion plus rapides et la possibilité d’utiliser simultanément la voix et les données, comme naviguer sur Internet pendant un appel.

En activant la VoLTE par défaut, Samsung permet donc aux utilisateurs d’accéder automatiquement à des appels de haute qualité, y compris pour les services critiques comme les appels d’urgence ou l’itinérance.

Son implémentation repose sur deux piliers technologiques : la plateforme Network Settings Exchange (NSX) de la GSMA et les tests d’interopérabilité VoLTE. Selon un communiqué de la GSMA, NSX permet aux MNO et MVNO de télécharger, gérer et distribuer leurs derniers paramètres spécifiques à l’IMS avec les fabricants d’appareils afin de garantir une interopérabilité sans faille des services. Les fabricants d’appareils peuvent également préconfigurer les appareils en fonction des paramètres réseau partagés de chaque opérateur sur le hub.

À défaut de configuration spécifique, les appareils Samsung adopteront automatiquement le profil standard GSMA n° 4. Samsung a également harmonisé son processus de validation avec les standards GSMA pour garantir une compatibilité mondiale VoLTE, en particulier avec la nouvelle série Galaxy S25. Ce travail d’alignement facilite les déploiements massifs et accélère l’adoption de la VoLTE dans les régions où elle reste encore marginale.

Avec ce partenariat, la GSMA et Samsung envoient un message clair à l’ensemble de l’écosystème mobile : la VoLTE ne peut plus être considérée comme une simple fonctionnalité additionnelle. Elle devient une composante essentielle de l’infrastructure télécom moderne, indispensable pour garantir une continuité de service, une qualité d’appel optimale et une compatibilité globale sur les réseaux 4G et 5G.

N.J