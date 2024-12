Le livre blanc publié lors du Broadband Development Congress 2024 met en relief le rôle de l’IA dans l’adoption de réseaux fixes durables

Partagez 0 Partages

Organisé par la World Broadband Association (WBBA) durant l’Africa Tech Festival 2024, le 2024 Broadband Development Congress: Cape Town a rassemblé des dirigeants mondiaux et les parties prenantes des secteurs opérationnel, technologique, ministériel et bancaire pour relever les défis et saisir les opportunités liés à l’élargissement de l’accès au haut débit en Afrique.

Outre la présentation des cas d’adoption réussie du haut débit sur le continent, le congrès a servi de plateforme à la publication du livre blanc intitulé The Role of AI in Fixed Networks Sustainability. Ce document d’information explore comment les solutions optimisées par l’IA améliorent les efficiences opérationnelles, réduisent la consommation d’énergie et diminuent les émissions de carbone tout en soutenant une infrastructure fixe durable et résiliente.

Sur fond de hausse (22 %) des abonnements au haut débit l’an dernier et de prévisions d’augmentation (45 %) des revenus des services haut débit pour atteindre 6,7 milliards de dollars en 2029, l’événement a souligné l’importance des partenariats et de l’innovation.

Des solutions collaboratives pour relever les défis du haut débit en Afrique

Avec plus de 130 membres mondiaux et un nombre croissant d’adhésions en Afrique, la WBBA est une association sectorielle multilatérale fournissant un leadership au service de l’innovation dans le domaine du haut débit. L’objectif de l’organisation est d’être à la hauteur des enjeux et d’accompagner la transition vers des réseaux et des services haut débit pour tous. Le 2024 Broadband Development Congress: Cape Town a été la plateforme idéale pour atteindre ces objectifs.

Discussions clés et perspectives d’experts

Lors de l’allocution liminaire, Li Zhengmao, président de la World Broadband Association, a évoqué le rôle transformateur du haut débit dans l’écosystème numérique de l’Afrique, en soulignant la richesse des ressources du continent et son avenir numérique prometteur. Nfaly Sylla, chef de cabinet au ministère guinéen des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, a étayé ce message en présentant des initiatives telles que le Centre national de données et son rôle dans la croissance numérique.

Ke Ruiwen, directeur exécutif, président du conseil et CEO de China Telecom, a décrit l’évolution des télcos en techcos, ainsi que les stratégies d’investissement axées sur l’Afrique. Réfléchissant sur le thème du livre blanc, Norbert Prihoda, CEO adjoint de Tunisie Telecom, a souligné l’impact de l’IA sur le déploiement du haut débit.

Sunil Piyarlall, responsable de l’architecture et de la modélisation des réseaux chez Openserve, a appelé à un accès équitable à l’infrastructure numérique, et Pieter Viljoen, CEO de Yangtze Optics Africa Cable, a passé en revue les modèles de production de fibres évolutives pour l’Afrique.

Un panel dynamique a abordé des thèmes critiques tels que les investissements, les cadres réglementaires et les modèles de financement, avec des experts d’Omdia, Gambia Telecom, Africa Cyber Defense Forum, MTN, Standard Bank et ZTE Corporation discutant des mesures pratiques pour accélérer le déploiement du haut débit.

Tebogo Moloi, responsable de l’ingénierie cloud chez Standard Bank Group, a souligné le rôle de l’infrastructure numérique dans le soutien aux services bancaires et l’amélioration de l’expérience client en Afrique. Kim Jin, vice-président et CMO, Optical Business Product Line, Huawei, a présenté les initiatives de la société visant à soutenir l’expansion du haut débit en Afrique, suggérant que les opérateurs africains envisagent des modèles de monétisation pour stimuler l’économie numérique et la croissance des revenus.

Dans son discours de clôture, le directeur général de la WBBA, Martin Creaner, a discuté du concept de durabilité intelligente et de la manière dont l’IA transforme le haut débit grâce à une planification, une optimisation et une gestion plus intelligentes des réseaux. Il a développé les thèmes clés du livre blanc The Role of AI in Fixed Networks Sustainability, réaffirmant que le plus grand défi identifié à ce jour – garantir la disponibilité et la qualité des données – constitue un appel à l’action pour les opérateurs cherchant à maximiser les avantages de l’IA.

D’après communiqué