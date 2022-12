Le ministère des TIC lance la numérisation des contrats à l’ATTT

Partagez 1 Partages

Télécharger un document en ligne, créer des contrats numériques sécurisés, recevoir une notification avec l’état d’avancement d’un dossier ou encore faciliter le changement des données personnelles (adresse, numéro de téléphone) pour la réception de lettres et colis ; tout cela sera possible grâce aux projets lancés par le ministère des Technologies de la communication.

S’exprimant lors du Forum de la cybersécurité qui s’est tenu à la Sup’Com, mercredi 30 novembre 2022, le ministre des Technologies de la communication a présenté l’ensemble des projets en cours qui s’inscrivent dans l’effort national de renforcement de la cybersécurité.

« Actuellement, on est en train de travailler avec l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT) pour mettre en place un contrat de cessation de vente en ligne à travers le portail E-Houwiya », a annoncé Nizar Ben Néji, notant que ce partenariat s’inscrit dans la politique de numérisation menée par le ministre auprès des établissements publics.

Une campagne de numérisation est en cours et implique plusieurs institutions et entreprises publiques telles que la Cnam, la Sonede, ou encore la Steg tel que l’affirme le ministre. Ce « cas d’école » (l’ATTT, ndslr) vise, selon le ministre, à fluidifier et sécuriser la mise en ligne d’un document, la finalisation d’un contrat de vente en ligne « en utilisant l’identification numérique fiable et la signature électronique à valeur probante ». « D’ici la fin de l’année, on va inviter toutes les entreprises publiques, tous les autres ministères (…) à calquer ce modèle réglementaire », a ajouté Nizar Ben Néji.

Soulignant que l’objectif de cette stratégie est de numériser le secteur public mais de manière sécurisée, le ministre a précisé que le résultat final de ce travail collaboratif entre ces différents organes administratifs gouvernementaux était de mettre en place de nouveaux services numériques à destination des citoyens et des entreprises.« Actuellement, nous sommes en train de mettre en place le registre national des adresses, en collaboration avec la Poste tunisienne », a, également, fait savoir Nizar Ben Néji. A travers ce registre, le citoyen aura la possibilité de mettre à jours ces adresses et les administrations pourront le consulter pour avoir la bonne information.

Cette adresse sera disponible dans ce que le ministère a appelé « Kit Citoyen ». En plus du Mobile ID qui contient un numéro de téléphone vérifié, un certificat électronique, et le courrier électronique, il y aura aussi une adresse postale qui va être certifiée et vérifiée au niveau de l’annuaire ». Mais pas que. A ce kit, le ministère penser greffer un portemonnaie électronique. », explique Nizar Ben Néji.

« On a mis actuellement un portail citoyen mais, il va y avoir aussi un portail entreprise, un portail entrepreneur, un portail étudiant…Derrière ces portails, on est en train de concentrer les « gateways ». Le E-Houwiya est le gateway d’authentification pour les citoyens, le certificat DigiGo est le gateway d’authentification des entreprises (…) « On est en train de multiplier les canaux à travers lesquels on peut servir le citoyen en ligne. ». C’est ce qu’a déclaré le ministre des Technologies de la communication.

Meriem Choukaïr