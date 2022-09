Les appels holographiques désormais possibles

Partagez 2 Partages

Utilisés dans les télécommunications en guise d’alternative aux écrans, les hologrammes que nous voyions dans les films de science-fiction sont désormais bien réels.

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Vodafone, et l’entreprise de deep tech Matsuko collaborent sur un projet pilote visant à rendre les appels holographiques aussi faciles et simples qu’un appel téléphonique classique.

Les quatre opérateurs et leur partenaire Matsuko ont créé une plateforme combinant le réel et le virtuel par le biais d’une connexion mobile et l’appareil photo d’un smartphone pour générer une vidéo en 2D convertie ensuite en hologrammes 3D dans le Cloud. Celle-ci est, par la suite, projetée dans un environnement AR/VR/MR avec une clarté et une netteté jamais atteintes auparavant, lit-on dans un communiqué publié à l’occasion.

La première phase du projet a été clôturé avec succès. Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Vodafone, et Matsuko examinent actuellement la possibilité de réaliser virtuellement des événements ou des présentations entières.

Les résultats sont encourageants car, grâce à la 5G et aux technologies de pointe, les problématiques de réseau qui entravaient le mouvement fluide et naturel des hologrammes ont été résolus.

NJ