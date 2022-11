Nomination de Syrine Tlili à la tête d’Inetum Tunisie

Partagez 0 Partages

Forte d’une expérience de plus de vingt ans dans le domaine du numérique, notamment en cybersécurité et digitalisation du secteur public tunisien, Syrine Tlili rejoint le groupe Inetum en qualité de Directrice Générale d’Inetum en Tunisie. Le Groupe leader des services et solutions digitales compte près de 350 collaborateurs en Tunisie. Ses activités adressent principalement la transition digitale et la mise en place d’ERP pour ses clients issus de tous secteurs d’activités, entreprises privées et institutions publiques. Par sa présence locale, l’équipe tunisienne soutient l’ensemble des offres du groupe Inetum en assurant proximité opérationnelle et technique.

Syrine Tlili occupait le poste de directrice générale de l’Agence Nationale de Certification Électronique (ANCE) et fut plus récemment nommée PDG par intérim de Tunisie Télécom. Membre de plusieurs comités et taskforces relevant du ministère des Technologies de l’Information et de la Communication, elle a contribué à l’élaboration et à l’exécution de plusieurs projets stratégiques inscrits dans les plans d’investissement nationaux. Au poste de Directrice Générale de l’ANCE, elle a contribué à la mise en place de l’écosystème technique, organisationnel et réglementaire de l’identité électronique et de la confiance numérique à l’échelle nationale. PDG par intérim de l’opérateur national Tunisie Télécom, elle a été présidente du comité permanent d’audit interne et membre du comité stratégique. Syrine Tlili est titulaire d’un doctorat en sécurité des systèmes d’information de l’université Concordia au Canada et d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique de Tunis.

Pour sa part, Patrice Gautier, Directeur Général Inetum en Tunisie depuis janvier 2020, poursuivra sa carrière au sein du Groupe en tant que Directeur Industriel de la zone EEMEA & BELUX après une période de transition aux côtés de Syrine Tlili sur ce dernier trimestre 2022.

Hugues Ruffat, Directeur Général EEMEA déclare : « Forte de son expérience éprouvée dans le secteur des nouvelles technologies, de sa très bonne connaissance du marché local et de son leadership, Syrine Tlili poursuivra le développement d’Inetum sur le marché tunisien initié par Patrice Gautier. Je le remercie pour son engagement et son professionnalisme au service de nos clients et de notre stratégie Upscale25. Patrice Gautier continuera à apporter sa dynamique au développement de la région Afrique et des solutions du Groupe. »

Communiqué