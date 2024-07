Officiel : Lancement de l’Appel International pour l’attribution des licences 5G en Tunisie

Partagez 0 Partages



Dans le cadre de sa stratégie d’aménagement numérique visant à développer l’infrastructure numérique et à généraliser la couverture très haut débit sur l’ensemble du territoire, le Ministère des Technologies de la Communication de Tunisie a lancé aujourd’hui dimanche 30 juin, un appel d’offres international pour l’attribution de licences d’installation et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications 5G.

La Tunisie, avec une population de 11 850 232 habitants (INS, Janvier 2023), dispose actuellement de trois opérateurs de réseaux publics de télécommunications mobiles (2G/3G/4G): Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie, et Orange Tunisie. En plus, le marché comprend deux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et plusieurs fournisseurs de services internet tels qu’Orange Tunisie Internet, GlobalNet, et Topnet.

Pour participer à ce processus, les opérateurs intéressés doivent s’inscrire en fournissant divers documents, y compris un récépissé de 5000 DT (1500 Euro), un engagement de confidentialité, et une fiche de renseignement. Les inscriptions se font auprès du Ministère des Technologies de la Communication.

Le retrait du dossier d’appel d’offres commencera le 3 juillet 2024, à l’adresse du ministère à Tunis. Les candidats inscrits pourront soumettre des questions jusqu’au 18 juillet 2024, avec des réponses fournies au plus tard le 2 août 2024.

Les offres doivent être déposées avant le 2 septembre 2024, à 14h00, et l’ouverture publique des offres aura lieu le même jour à 15h00. Cette initiative marque une étape importante vers le développement numérique en Tunisie, visant à moderniser les infrastructures et à offrir des services 5G de qualité à travers le pays.

Rappelons que le prix de la licence sera aux alentours de 100 millions de dinars que les opérateurs devront payer en janvier 2025 afin de commencer la commercialisation des premiers abonnement 5G en Tunisie (lire notre article Tunisie : La licence 5G coûtera moins cher que la 4G avec lancement officiel en janvier 2025).

Walid Naffati