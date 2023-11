OPPO se joint aux développeurs et créateurs mondiaux pour construire un écosystème ouvert

Partagez 1 Partages

OPPO a lancé, le 16 novembre 2023, sa conférence des développeurs ‘‘ODC23’’ et a dévoilé, d’une part, son système intelligent multiplateforme amélioré Pantanal et son grand modèle de langage auto-formé, AndesGPT, conçus pour renforcer le tout nouveau ColorOS 14, et d’autre part, le processus d’exploration d’un écosystème ouvert pour les développeurs mondiaux et ses innovations OPPO Santé.

Mise à niveau du système Pantanal d’OPPO et d’AndesGPT

Depuis sa première version en 2013, OPPO ColorOS a continué d’offrir aux utilisateurs des expériences intelligentes ultimes grâce à son engagement et son investissement dans la technologie. Marquant son 10èmeanniversaire, ColorOS 14 introduit une variété de nouvelles expériences interactives intelligentes basées sur l’intégration avancée du système intelligent multiplateforme amélioré Pantanal d’OPPO et du grand modèle de langage auto-formé d’OPPO, AndesGPT, dans sa version chinoise.

Grâce aux capacités améliorées du Pantanal, ColorOS 14 introduit une plus grande gamme de services omniprésents, tels qu’une gamme complète de services intelligents de voyage couvrant les réservations d’hôtels, les recommandations touristiques, les guides en Chine, ainsi qu’un outil de voyage international à guichet unique. Doté d’AndesGPT, l’assistant intelligent développé par OPPO, Breeno a reçu des mises à niveau complètes. Ce dernier couvre désormais plus de 400 paramètres avancés du système fréquemment utilisé avec des conversations plus naturelles et plus fluides. Il peut également effectuer des tâches de génération de contenu IA, de gestion de planning et bien plus encore.

AndesGPT crée un grand modèle de langage utile et un agent IA

OPPO a officiellement dévoilé, à l’ODC23, son grand modèle de langage auto-formé, AndesGPT. Ses capacités principales se concentrent sur la connaissance, la mémoire, les outils et la création, tout en s’appuyant sur trois caractéristiques techniques majeures : l’amélioration du dialogue, la personnalisation et la collaboration cloud entre appareils.

Outre Breeno, AndesGPT a également apporté de nouvelles capacités au Pantanal. Grâce à la technologie IA générative, Pantanal offre une compréhension plus précise de l’intention et du contexte de l’utilisateur, des combinaisons plus intelligentes de services omniprésents et une interaction utilisateur plus intuitive. La synergie du Pantanal et d’AndesGPT apportera une expérience plus créative et imaginative aux utilisateurs mondiaux d’OPPO.

OPPO a établi des partenariats liés à l’IA avec plus de 45 institutions clés en Chine et à l’étranger. À l’avenir, OPPO lancera la plateforme ouverte d’agents IA pour ses développeurs mondiaux.

Intégration des logiciels, du matériel et des services d’OPPO pour mieux permettre aux développeurs mondiaux de construire un écosystème ouvert

OPPO continue d’améliorer l’intégration de ses logiciels, matériels et services tout en travaillant avec 320 000 développeurs et 750 000 créateurs pour servir 600 millions d’utilisateurs OPPO dans le monde. OPPO a déclaré qu’elle se concentrera sur le renforcement des capacités des services d’application, des services de contenu et des services mondiaux, et qu’elle se penchera sur la construction de l’écosystème de services, en collaboration avec des partenaires pour offrir une expérience de service plus intelligente et plus pratique aux utilisateurs.

Les services Internet OPPO offrent davantage d’opportunités de croissance aux développeurs d’applications et de contenu grâce à des opérations localisées plus solides et des capacités de système plus ouvertes. En termes d’applications, l’OPPO App Market couvre actuellement plus de 100 pays et régions, y compris les principales régions d’Asie du Sud-Est, d’Europe et de Russie. En termes de contenu, OPPO offre aux développeurs davantage de scénarios, des formats de contenu plus riches et des méthodes d’accès plus flexibles, aidant ainsi à distribuer le contenu de manière plus ciblée.

De plus, OPPO a annoncé qu’elle allouerait 2 milliards de RMB de ressources à son plan Gravity en 2024 pour aider les développeurs à construire ensemble un écosystème. OPPO invite davantage de développeurs à rejoindre et à profiter de la nouvelle ère de distribution de services.

OPPO Health : un gardien de santé pour les individus et les familles

Guidée par son crédo « Technologie pour l’humanité, gentillesse pour le monde », OPPO a continué d’étendre sa présence dans le secteur de la santé, ces dernières années, en développant une variété de technologies fondamentales pour le sport et le fitness, la santé cardiovasculaire et la santé du sommeil, sur ses smartphones, montres intelligentes et autres produits.

OPPO a annoncé également les derniers progrès de son application de recherche, tels que le camp d’entraînement sur un mode de vie sain, la recherche sur la santé cognitive, la recherche sur la santé cardiovasculaire et la prochaine recherche sur la santé du sommeil.

Lors de l’ODC23, OPPO a également annoncé les mises à jour de son algorithme OPPO Sense® auto-développé, qui présente des avancées en matière de santé cardiovasculaire, de condition physique et de suivi du sommeil. La deuxième édition de l’algorithme de condition physique cardiovasculaire offre une précision améliorée dans la surveillance sportive.

Sur la base des technologies fondamentales et des projets de recherche, OPPO espère devenir le gardien et le partenaire de la santé des individus et des familles.

