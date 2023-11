Pristini School of AI : rendre l’intelligence artificielle une compétence transverse

Partagez 5 Partages

« L’intelligence artificielle va refaçonner l’ensemble des métiers. Ceux qu’un algorithme peut remplacer, vont disparaître. De même pour ceux qui peuvent être remplacés par un robot. Ceux qui restent auront, en partie, de l’intelligence artificielle que nous aurons, nous humains, à faire travailler ». C’est ce qu’a déclaré le Directeur de Pristini School of AI, Mohamed Jaoua, invité du 154e épisode de DigiClub powered by Huawei Technologies, Topnet et Pristini School of AI.

Cette technologie, ancienne, est en train de changer de façon drastique le monde du travail. Son développement rapide dans ce monde marqué par un progrès technologique fulgurant en fait actuellement une composante essentielle de la main d’œuvre, car la maitriser devrait permettre de devenir plus efficaces et plus productifs en se concentrant sur des tâches à forte valeur ajoutée au lieu des tâches chronophages, dans ce cas, automatisées puisque prises en charge par l’IA.

En faire une compétence transverse est, d’ailleurs, l’un des objectifs de Prestini. « L’informatique fait partie des softs skills à l’université. C’est n’est plus une compétence de spécialistes. C’est devenu une compétence transverse. A Pristini, notre objectif est d’inculquer cette culture aux personnes que nous formons quelles que soient leurs spécialités », a expliqué notre invité notant que les portes de Prestini sont ouvertes à tous les bacheliers, sauf les littéraires en raison des restrictions imposées par le ministère de l’Enseignement supérieur.

Le professeur a signalé, dans ce sens, que les formations en intelligence artificielle restaient accessibles à toute personne quelle que soit son background de par les aspects éthiques et philosophiques que cette technologie renferme en plus des mathématiques, une science tout de même structurante. « Ceux qui sont titulaires d’un baccalauréat mathématique en Tunisie ne représente que 8% (…) Peut-on à votre avis bâtir une Tunisie moderne avec ces 8% uniquement ? », a-t-il relevé.

Mohamed Jaoua a ajouté, par ailleurs, que Pristini avait élaboré une pédagogie appuyée par l’informatique pour ainsi soutenir les enseignants dans leurs efforts et garantir que tous les formés puissent s’améliorer quel que soit leur niveau. Il a poursuivi en affirmant que les formations sont dispensées en langue anglaise. Le professeur a précisé, également, que l’établissement incluant l’enseignement primaire, secondaire et universitaire en plus d’un centre de formation BtoC.

L’interview au complet est disponible en audio sur notre canal SoundCloud et en version vidéo sur notre chaîne YouTube.

Nadya Jennene