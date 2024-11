Rapport Ericsson sur la mobilité : En 2030, 60% des abonnés mobiles seront en 5G Stand Alone

Partagez 0 Partages



La 5G Standalone (5G SA) et la 5G Advanced devraient être au cœur des préoccupations des fournisseurs de services de communication (CSP) pour le reste de la décennie, à mesure qu’ils déploient de nouvelles capacités pour créer des offres centrées sur la création de valeur plutôt que sur le volume de données. L’analyse fait partie d’une multitude d’informations statistiques sur le réseau dans l’édition de novembre 2024 du rapport sur la mobilité d’Ericsson (NASDAQ : ERIC), qui prolonge la période de prévision jusqu’à la fin de 2030.

Bien que le taux de croissance du trafic de données sur les réseaux mobiles soit en baisse – estimé à 21 % en glissement annuel pour 2024 – il devrait néanmoins être multiplié par près de trois d’ici la fin de 2030 par rapport aux chiffres actuels.

Le rapport met en évidence la manière dont les premiers fournisseurs de services proposent déjà des modèles de création de valeur basés sur une connectivité différenciée (une connectivité haut de gamme garantie et ininterrompue lorsque vous en avez le plus besoin) pour créer de nouvelles opportunités de monétisation et de croissance. Des études de cas connexes de T-Mobile aux États-Unis et d’Elisa en Finlande sont incluses.

Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux commerciaux chez Ericsson, déclare : « La différenciation des services et les opportunités basées sur les performances sont cruciales à mesure que notre secteur évolue. C’est ce que souligne le rapport Ericsson Mobility de novembre 2024, qui comprend une analyse détaillée, des informations statistiques et des cas d’utilisation client. L’évolution vers des réseaux programmables hautes performances, rendue possible par l’ouverture et le cloud, permettra aux fournisseurs de services de proposer et de facturer des services en fonction de la valeur fournie, et pas seulement du volume de données. Ce rapport offre des informations précieuses sur ce que notre secteur peut accomplir et sur les étapes nécessaires pour y parvenir. »

Le rapport souligne le potentiel mondial de développement d’une connectivité différenciée en soulignant qu’au-delà de la Chine, la bande moyenne 5G n’est actuellement déployée que sur environ 30 % des sites dans le monde.

Sur les 320 CSP qui proposent actuellement des services 5G commerciaux, moins de 20 % sont des fournisseurs de services 5G SA. La densification des sites de bande moyenne et de 5G SA est considérée comme un catalyseur essentiel pour exploiter tout le potentiel de la 5G, y compris les capacités de réseau programmables et intelligentes.

Près de 60 % des 6,3 milliards d’abonnements 5G mondiaux prévus d’ici la fin 2030 devraient être des abonnements 5G autonomes (SA).

En ce qui concerne le trafic mondial de données mobiles, les réseaux 5G devraient transporter environ 80 % du trafic total de données mobiles d’ici la fin de 2030, contre 34 % d’ici la fin de 2024.

L’accès sans fil fixe (FWA) continue de gagner en popularité à l’échelle mondiale en tant que deuxième cas d’utilisation de la 5G après le haut débit mobile amélioré (eMBB).

Dans quatre régions sur six, plus de 80 % des CSP proposent désormais des forfaits FWA. Le nombre de fournisseurs de services FWA proposant des forfaits tarifaires basés sur la vitesse (avec des paramètres de données descendantes et montantes similaires à ceux des offres de câble ou de fibre optique) est passé de 30 % à 43 % au cours de la seule année dernière.

L’Europe occidentale a connu une croissance rapide des offres FWA basées sur la vitesse, 52 % des CSP de la région le faisant désormais, contre 32 % il y a un an. L’Europe à elle seule représente 73 % de tous les lancements FWA 5G dans le monde au cours des 12 derniers mois.

Sur les 350 millions de connexions FWA mondiales prévues d’ici la fin 2030, près de 80 % devraient être via la 5G.

Le rapport aborde également la manière dont l’IA, y compris les applications d’IA génératives – déjà intégrées aux smartphones, ordinateurs portables, montres et produits FWA – pourraient avoir un impact sur le trafic réseau montant et descendant, entraînant une croissance potentielle du trafic mobile au-delà des prévisions de base actuelles.

Parmi les autres statistiques présentées dans le rapport, on peut citer la projection selon laquelle les abonnements 5G mondiaux devraient atteindre près de 2,3 milliards d’ici la fin de 2024, soit 25 % de tous les abonnements mobiles mondiaux. Le nombre d’abonnements 5G devrait dépasser le nombre mondial d’abonnements 4G en 2027.

Les premiers déploiements 6G sont attendus en 2030, s’appuyant sur les capacités de la 5G SA et de la 5G Advanced.

Pour consulter le rapport, c’est par ici.

D’après communiqué