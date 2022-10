Rise’UP 2022 – Les freins à la digitalisation du secteur bancaire africain

Partagez 6 Partages

En dépit de la valeur ajoutée que la digitalisation peut apporter aux banques, le canal digital peine à entrer dans les mœurs notamment en Afrique. Selon le président du Groupement des opérateurs du secteur des TIC de Côte d’Ivoire (Gotic), Patrick M’BENGUE, les freins sont multiples. Prenant en exemple la situation en Afrique de l’Ouest, il a évoqué des facteurs exogènes à la banque, et d’autres endogènes.

Côté facteurs exogènes, M. M’BENGUE est revenu sur les règles prudentielles et l’environnement technologique expliquant que les banques sont souvent confrontées – dans leurs stratégies de digitalisation – au respect des règles communautaires en matière de gestion des systèmes d’information bancaires et la nécessité d’intégrer la problématique technologique. Il a précisé, à ce sujet qu’il faudrait en plus de la couverture en très haut débit, disposer d’un espace numérique sécurisé pour pouvoir consommer les services en ligne.

Pour ce qui est des facteurs endogènes, il a avancé, lors d’une interview accordée à THD en marge du Rise’Up 2022 organisé par Porxym Group : « la digitalisation ne doit pas être comprise comme une simple informatisation de la banque. C’est changer de business model, changer de paradigme bancaire ».

« La transformation digitale n’est plus une option. Elle s’impose aux banques », a-t-il ajouté rappelant le faible taux de bancarisation dans plusieurs pays africains, le réseau physique minime pour certaines et l’entrée sur le marché financier de nouveaux acteurs ; les émetteurs de monnaies numériques et les fintechs, entre autres.

Selon M. M’BENGUE, les décideurs ont bien compris les enjeux. Cependant, « les banques opèrent sur des Core Banking avec des éditeurs très réticents à l’ouverture de leurs plateformes ». Celles-ci doivent de ce fait, « trouver des solutions alternatives partenaires pour les accompagner dans la mise en place de processus de digitalisation qui doivent être consommés via des protocoles d’échange avec le Core Banking », a-t-il indiqué.

Jérôme EHUI, président APBEF CI et DG VERSUS BANK CI, voit, lui, en la digitalisation un moyen de réduire les dépenses des banques. A son sens, digitaliser permettrait aux banques d’éviter les coûts lourds qu’exige le déploiement d’un réseau d’agences physiques. Il a considère, par ailleurs, que les fintechs sont une opportunité pour le secteur de par le rôle qu’elles pourraient jouer dans l’inclusion financière.

Le DGA de Bridge Bank Group (Côte d’Ivoire), Henri DATIÉ, a, de son côté, estimé qu’il ne faudrait avoir peur de la digitalisation, en dépit de la multiplication des menaces cybernétiques. « La sécurité doit être au cœur de la transformation digitale. Si vous voulez pérenniser votre activité, vous êtes obligés de passer par (cette étape) et de considérer la sécurité comme un élément prioritaire dans cette transformation digitale ».

Il a signalé, également, qu’en plus du choix de la solution la plus adaptée, l’éducation du personnel était essentielle. Il a précisé, à ce sujet, que les agents des banques devraient être sensibilisés sur les questions de sécurité surtout que les failles viennent aujourd’hui de « choses anodines, comme un simple mail avec un lien ». « L’accompagnement sur le changement inhérent à cette transformation digitale est, également, un élément complémentaire de cette éducation ».

Revenant aussi sur les challenges inhérents à la digitalisation des banques, le CTO de Proxym Group, Houcem BERRAYANA, a, lui, insisté sur la nécessité de changer de mindset et exploiter les opportunités qu’offrent aujourd’hui les nouvelles technologies. Il a évoqué l’utilisation des caméras des smartphones pour la vérification de l’identité des clients au lieu de les convoquer dans les agences physiques pour l’ouverture d’un compte bancaire, à titre d’exemple. « Le digital permet d’innover et on peut bénéficier de l’intelligence artificielle » expliquant qu’il est possible de faire du facematching pour s’assurer qu’il s’agit bien du client et non d’une vidéo pré-enregsitrée.

Nadya Jennene