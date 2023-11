Tunisie – En partenariat avec l‘UIT, Alibaba lance un programme de transformation digitale

Pour conduire un changement, accompagner une innovation ou révolutionner un secteur, il est primordial d’avoir les compétences capables d’initier ce processus de transformation; c’est ainsi qu’Alibaba a réussi à digitaliser une grande partie du commerce en Chine et à travers le monde. Dans cette même optique, le groupe débarque en Tunisie avec Alibaba GDT en partenariat avec l’UIT à partir de laquelle il lance ses activités pour toute la région (Afrique du Nord, Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest).

Transformation digitale

Désormais, l’UIT propose avec Alibaba Business School un double-diplôme en Marketing, Entrepreneuriat et Innovation, des certifications en transformation digitale et en entrepreneuriat digital “Netpreneurship“. Ces formations donnent accès à la plateforme “Alibaba GDT Cross Border e-Commerce Simulation Platform” permettant de pratiquer sur toutes les plateformes e-Commerce existantes.

Les diplômés et certifiés du programme ‘transformation digitale’ deviennent membres du réseau mondial privilégié GDT et peuvent:

accéder aux nouveautés et dernières tendances de l’économie digitale,

trouver des opportunités d’affaires dans l’écosystème GDT,

participer aux événements et conférences du réseau à travers le monde,

s’inscrire au programme d’entrepreneuriat numérique GDT.

Au delà des étudiants et jeunes entrepreneurs, ces formations s’adressent également aux industriels, exportateurs et commercants leur permettant de proposer leurs produits sur les marchés internationaux à travers les plateformes domestiques du groupe Alibaba, et via une nouvelle représentation d’Alibaba.com en Tunisie.

Alibaba Global Digital Talent Network

En tant que force de changement inclusive à travers le monde, le programme GDT d’Alibaba vise à développer les compétences des entrepreneurs innovants et les futurs décideurs en leur permettant de maîtriser la transformation digitale.

Il est important de rappeler à cet effet que le groupe est aussi leader mondial dans la data intelligence et les technologies numériques avec sa branche Alibaba Cloud qui déssert 21 régions et 63 zones de couverture dans le monde.

Université internationale et professionnalisante

L’Université Internationale de Tunis est l’une des premières universités privées en Tunisie. Pionnière dans les partenariats internationaux, l’UIT a également initié la professionnalisation des études sur le modèle des ‘Hochschulen‘ en Allemagne et à travers des partenariats avec les académies d’envergure mondiale à l’instar de Oracle, Microsoft. L’UIT est un partenaire privilégié du leader allemand des progiciels ‘SAP’ avec des programmes de certification, de recrutement et d’innovation et se félicite de ce nouveau partenariat exclusif avec le géant chinois Alibaba.

Communiqué