Tunisie : La migration vers l’IPv6 s’accélère à l’approche de la 5G

Dès les années 1990, la Tunisie a été l’un des premiers pays africains à se doter d’une infrastructure internet performante, offrant un accès généralisé à la connectivité. Cet engagement en faveur de l’innovation s’est poursuivi avec la migration récente vers le protocole IPv6, un outil clé pour répondre aux défis de l’ère numérique.

A ce jour, « 17% du trafic data en Tunisie passe par le protocole IPv6 », affirme le Directeur technique de Ooreddo Tunisie, Hatem Mestiri, dans un post publié sur Facebook en date du 31 décembre 2024. « Un chiffre qui reflète une avancée majeure pour le pays et le positionne comme un modèle à suivre en Afrique du Nord », ajoute-t-il.

Selon la même source, Ooredoo Tunisie se place en tête devant les autres opérateurs et fournisseurs de services internet. Au total, 38% du trafic total de l’opérateur est actuellement basé sur l’IPv6. Derrière Ooredoo Tunisie, arrive Tunisie Telecom avec 35% de son trafic désormais sur l’IPv6, ensuite Topnet avec 8% et enfin Orange Tunisie avec 6%.

Avec ses 340 sextillions d’adresses, l’IPv6 surmonte la limitation de l’IPv4, en offrant une réserve presque infinie d’adresses IP. Cela garantit que chaque appareil, des smartphones aux objets connectés en passant par les infrastructures intelligentes, dispose d’une adresse unique, explique Hatem Mestiri.

L’Internet Protocol version 6 ne se limite pas à l’élargissement des adresses IP – indispensables à la veille du lancement de la 5G en Tunisie – elle élimine, également, le besoin de translation d’adresse réseau, simplifie le routage et réduit la latence, offrant ainsi une expérience utilisateur plus rapide et plus fluide. Elle permet, par ailleurs, une sécurisation accrue des données échangées, un atout crucial dans un contexte marqué par la croissance des cybermenaces.

Cette transition ne s’est pas faite sans efforts. Elle résulte notamment d’une prise de conscience collective des défis posés par l’obsolescence de l’IPv4. Avec l’essor de technologies comme la 5G et l’IoT, la demande en adresses IP uniques va exploser, une problématique à laquelle l’IPv6 vient répondre et ainsi renforcer l’attractivité de la Tunisie pour les investisseurs internationaux à la recherche d’un environnement numérique avancé et sécurisé.

Nadya Jennene

