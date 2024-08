216 Capital investit dans la startup eSteps, spécialisée dans la santé numérique

Partagez 0 Partages



Le marché de la santé connectée est en pleine expansion, porté par le vieillissement de la population et la demande croissante de solutions de santé personnalisées. Leur chiffre d’affaires devrait bondir de plus de 60% à horizon 2025, pour atteindre environ 78 milliards d’euros, selon Statista.

Avec sa semelle intelligente capable de détecter les premiers signes de maladies neurodégénératives, la startup eSteps entend bien révolutionner la prise en charge et le traitement de ces maladies.

216 Capital ayant investi dans les premiers pas de la startup, Dhekra Khelifi, Partner, souligne la contribution significative d’eSteps aux solutions de santé numérique et de mobilité : “Notre investissement dans eSteps est motivé par leur engagement à utiliser des technologies avancées pour améliorer les résultats des patients, autonomiser les professionnels de la santé et, en fin de compte, améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes. La vision d’eSteps s’aligne sur notre mission de soutenir des avancées révolutionnaires qui répondent aux défis de santé critiques et favorisent un avenir plus sain pour tous.”

Source : Communiqué