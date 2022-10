L’expérience des Tunisiens avec les institutions financières

Partagez 2 Partages

Cette étude a été réalisé au mois de septembre sur 9728 Tunisiens, qui ont un ou plusieurs comptes au sein des banques tunisiennes.

79% des Tunisiens sont moyennement a totalement insatisfait des services bancaires. Et les causes principales d’insatisfactions : qualité du service, perte de confiance et frais élevés.

90% des Tunisiens vont moyennement recommander voir totalement déconseiller leurs banques, et 69% des Tunisiens pensent à changer de banque voire 5% pensent clôturer leurs comptes.

50% des Tunisiens ne font que rarement des paiements en ligne contre 8% qui le font souvent et 56% d’entre eux font rarement des paiements via TPE contre 15% qui le font souvent.

Les banques Tunisiennes doivent doubler d’efforts pour améliorer leurs expériences clients, optimiser leurs frais et encourager le paiement digital.

Communiqué