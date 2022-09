Dating.com offre un mariage dans le Métaverse à ses utilisateurs

Partagez 2 Partages

Les adhérents du site de rencontres Dating.com ont jusqu’au 22 septembre pour participer au concours que la plateforme a lancé. L’objectif ? Gagner un mariage tous frais payés dans le Métaverse. Robe, costume, décor et cadeaux pour les mariés et les invités… Le site de rencontre a pensé à tout.

« Découvrez une nouvelle facette de votre relation. Nous avons préparé un espace sur mesure d’une forme étonnante et un intérieur incroyable. Il y aura de nombreux invités au mariage, un prêtre virtuel et de nombreux NFT. L’événement sera organisé à Decentraland, un monde virtuel où vous ferez l’expérience de sensations et d’actions incroyables », lit-on sur le site de Dating.com.

Selon une récente étude, 42% des utilisateurs des sites de rencontres visent le mariage. L’étude explique, également, que 13% des personnes qui ont utilisés ces plateformes se sont fiancés ou mariés.

NJ

