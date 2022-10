Des distributeurs automatiques pour l’extraction de documents administratifs

Partagez 1 Partages

Dans le cadre de la digitalisation des services administratifs, le ministère des Technologies de la communication a lancé un nouveau projet de distributeurs automatiques de documents administratifs.

Dans un communiqué publié à l’occasion, le département a précisé que ce projet pilote encore en phase de test visait à simplifier les services administratifs pour les citoyens.

Ces distributeurs seront déployés dans les locaux de plusieurs administrations. L’extraction des documents se fera, elle, grâce au Mobile ID déployé il y a de cela quelques mois, pour vérifier l’identité de l’utilisateur.

Selon le ministère des Technologies de la communication, le premier service qui sera disponible via ces distributeurs automatiques est l’extrait de naissance. Il est, rappelons-le, possible d’extraire ce document via la plateforme Mobile ID.

D’autres services seront possibles, également, tels que le paiement de la taxe de circulation (vignette).

