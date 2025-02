La 5G sur le fixe : 8 clés pour exploiter tout son potentiel, selon Ericsson

Partagez 0 Partages

Le déploiement de la 5G a ouvert la voie à de nombreuses innovations, notamment dans le domaine de l’accès sans fil fixe (Fixed Wireless Access – FWA). Cette technologie permet de fournir une connexion Internet haut débit aux foyers et aux entreprises sans nécessiter d’infrastructures filaires lourdes, ce qui est particulièrement avantageux dans les zones rurales ou mal desservies. En surpassant les technologies filaires plus anciennes telles que l’ADSL et le VDSL en termes de vitesse et de latence, la 5G FWA se positionne comme une solution idéale pour les applications gourmandes en bande passante, comme le streaming, le gaming et le télétravail.

Dans un article publié sur LinkedIn par Ericsson, intitué “8 Key Takeaways to Unlock the Full Potential of 5G Fixed Wireless Access“, plusieurs stratégies essentielles sont présentées pour maximiser l’efficacité de cette technologie :

Planification du spectre : Une gestion efficace du spectre est cruciale pour assurer une couverture optimale et des performances élevées. L’utilisation de bandes de fréquences adaptées permet d’équilibrer la couverture et la capacité. Infrastructure réseau robuste : Investir dans une infrastructure solide, incluant des stations de base modernes et des cœurs de réseau optimisés, garantit la fiabilité et la résilience du service. Optimisation des antennes : L’utilisation d’antennes avancées, telles que les antennes MIMO massives, améliore la portée et la qualité du signal, même dans des environnements complexes. Gestion de l’interférence : Mettre en place des techniques de réduction des interferences, comme la coordination inter-cellules, assure une connexion stable et des performances constantes. Sécurité renforcée : Protéger le réseau contre les cybermenaces est essentiel pour maintenir la confiance des utilisateurs et garantir l’intégrité des données. Adaptation aux besoins des utilisateurs : Comprendre et répondre aux exigences spécifiques des clients, notamment en matière de débit et de latence, améliore l’expérience utilisateur. Mise à jour logicielle régulière : Assurer des mises à jour fréquentes des logiciels du réseau permet d’intégrer rapidement les dernières avancées technologiques et d’améliorer la performance globale. Collaboration avec les régulateurs : Travailler en étroite collaboration avec les autorités de régulation garantit la conformité aux normes et optimise l’utilisation des ressources fréquentielles.

En adoptant ces stratégies, les fournisseurs de services peuvent maximiser le potentiel de la 5G FWA, offrant ainsi une alternative compétitive aux connexions filaires traditionnelles et contribuant à réduire la fracture numérique.

