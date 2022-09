Le Web 3.0 et le Métaverse en bref

Partagez 2 Partages

Le Web 3.0 ou le Web décentralisé est connu comme étant une évolution du Web tel que nous le connaissons aujourd’hui. C’est en 2021 que le hype autour de cette notion a commencé à grandir avec l’explosion des échanges décentralisés à travers la Blockchain ; le boom autour des cryptomonnaies entre autres. Parallèlement à cette « nouvelle version » de l’Internet, le monde a commencé à s’intéresser à une autre notion le Métaverse. La course vers ce monde nouveau a, d’ailleurs, été officiellement lancée quand le géant de la Tech Facebook a regroupé tous ses produits sous une seule et unique bannière : Meta. Mais qu’est ce donc le Web 3.0 et le Métaverse.

Le cabinet de recherche et de consulting, Gartner, a présenté sa définition du Web 3.0 et du Métaverse dans une interview de son VP analysts Avivah Litan.

Commençons par le Web 3.0. Selon l’experte, la version 3 du Web est un ensemble de technologies qui reposent sur des protocoles Blockchain qui, elle-même, représente un support pour le développement d’applications décentralisées et permet ainsi aux utilisateurs de contrôler leur propre identité, leur contenu et leurs données. En d’autres termes, le Web 3.0 s’articule autour de technologies qui protège la vue privée et favorise une gouvernance décentralisée. « À terme, ces innovations permettront la mise en place d’un Web décentralisé qui s’intégrera au Web 2.0 que nous utilisons tous les jours (…) », explique Avivah Litan.

Qu’en est-il du métaverse. Selon la spécialiste Gartner définit le métaverse comme étant un espace collectif virtuel et partagé en 3D créé par « la convergence entre la réalité physique et la réalité numérique virtuellement améliorée ». Cet espace permet une expérience immersive, sera détaché des appareils et permettra l’émergence d’une économie virtuelle à travers l’utilisation des monnaies numériques et des NFT.

« Le métaverse permettra aux entreprises de développer et d’améliorer leurs activités de manière inédite. Cependant, l’adoption actuelle des technologies de métaverse étant fragmenté, Gartner prévoit qu’il faudra au moins une décennie avant que le métaverse ne soit adopté par le grand public (…) Il est, d’ailleurs, encore trop tôt pour déterminer quels investissements métaverse seront viables à long terme », indique Avivah Litan.

Selon Gartner, le métaverse aura notamment besoin du Web 3.0 de par les applications que cette version du Web permettra. « Il peut bénéficier de la tokenisation pour stocker et échanger des valeurs dans un environnement purement virtuel », précise l’analyste. « Le métaverse et le Web 3.0 ne fusionneront, cependant, pas en une seule entité, mais ce sont des visions complémentaires de l’internet du futur ».

