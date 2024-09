Qualité ADSL des FAI tunisiens au premier trimestre 2024 : Qui offre la meilleure navigation ?

Partagez 0 Partages

L’Instance Nationale des Télécommunications (INT), le régulateur des télécoms en Tunisie, a publié les résultats de performances des principaux fournisseurs d’accès Internet fixe ADSL (pour les connexions à 20 Mbs) pour le premier trimestre de 2024. Les indicateurs couvrent les latences, les débits et les temps de résolution DNS pour cinq fournisseurs : GlobalNet, Topnet, Hexabyte, Ooredoo Internet et Orange Internet.

Latence nationale

Les graphiques montrent une latence vers le PoP – Point of Presence ou point nodal qui récolte le trafic des abonnés du FAI vers l’IXP tunisien (lire cet article pour comprendre ce qu’est un IXP : Plus de points d’échange pour un internet gratuit et plus résilient) – relativement stable sur les trois premiers mois de l’année. Les performances de Topnet et Ooredoo sont généralement en tête avec une latence inférieure à 25 ms pour janvier et février, mais une légère augmentation est observée en mars. Hexabyte, bien que performant en janvier avec 24,55 ms, voit une augmentation notable en février et mars. Orange reste le FAI avec la latence la plus basse, autour de 21 ms, ce qui démontre sa fiabilité sur ce plan.

Sur le plan de la latence nationale, les résultats restent homogènes, avec GlobalNet et Orange maintenant des moyennes respectables sous la barre des 25 ms. Une légère détérioration est observée pour Topnet en mars, atteignant presque 27 ms.

Latence internationale

La latence internationale est un point d’amélioration pour tous les FAI. Les graphiques montrent que la latence est plus élevée comparée aux latences nationales, avec des pics allant jusqu’à 67 ms pour certains FAI comme Hexabyte en mars. Cependant, GlobalNet et Orange restent les plus performants, maintenant des moyennes stables aux alentours de 50 ms.

Les débits download et upload

Les débits moyens en téléchargement (TCP download) montrent une certaine stabilité entre janvier et mars 2024. Tous les FAI maintiennent des débits proches de 15 Mbps. GlobalNet et Orange affichent des performances légèrement supérieures avec des pics à 16 Mbps. Du côté des débits montants (TCP upload), les résultats sont encourageants pour Topnet et Ooredoo, qui parviennent à dépasser les 7 Mbps en moyenne, tandis que les autres FAI se stabilisent autour de 6 Mbps.

Temps de résolution DNS

Concernant les temps de résolution DNS, l’INT a noté des écarts notables. Les performances du DNS national sont particulièrement favorables pour Orange et GlobalNet, avec des temps inférieurs à 40 ms. Cependant, des dégradations sont remarquées chez Topnet et Ooredoo en mars, avec des pics dépassant 50 ms. Le DNS international montre une situation similaire, mais les temps moyens restent plus élevés, en particulier pour Hexabyte, qui enregistre un temps de 77,21 ms en mars.

Ces résultats montrent une performance globalement stable, bien que des variations soient visibles entre les différents FAI sur certains indicateurs.

Walid Naffati & IA