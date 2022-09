Retour sur le programme Platform for Tomorrow lancé par la GSMA et la GIZ

Partagez 1 Partages

En collaboration avec la GIZ, l’Association des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile (GSMA) a lancé le programme « Platform for Tomorrow ». Ce programme vise à accompagner les startups, les PME/PMI dans leur transformation digitale en créant des synergies entre les différents acteurs de l’écosystème et un rapprochement avec les opérateurs téléphoniques de par les ressources dont ils disposent. Tarek Chelaifa, Senior Manager chez la GSMA en charge du programme Mobile for Development en Tunisie, nous en dit davantage dans ce 135e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies.

Précisant que ce programme n’inclut aucune compensation en cash pour les startups, il a avancé que Platform for Tomorrow serait axé sur l’amélioration des compétences et le développement de partenariat. « On propose un partenariat de choix avec la GSMA et on met à leur disposition des experts pour les aider à développer leurs solutions », a-t-il indiqué.

Autre avantage, la résolution d’une problématique majeure pour les startups, entre autres, celle de la monétisation. Le partenariat que permet ce programme avec les opérateurs « donne l’opportunité de vendre à travers les moyens de paiement » dont dispose les opérateurs ; le solde téléphonique, notamment.

Les candidatures sont, rappelons-le, ouvertes jusqu’au 25 septembre 2022. Il suffit de consulter le site Mobile For Development de la GSMA.

Revenant sur les projets que mène la GSMA en Tunisie, Tarek Chelaifa a avancé que l’Association joue le rôle de conseiller dans le cadre d’un partenariat plus large qui inclut la GIZ et le ministère des Technologies de la communication. Essentiellement, « on offre de la data et beaucoup de rapports », a-t-il affirmé évoquant, à titre d’exemple, les rapports de la GSMA sur le Mobile Payment, de l’état du paiement digital dans plusieurs marchés ainsi que et les opportunités d’inclusion financière que cela offre.

Notre invité est, par ailleurs, revenu sur le programme Ichmilni sur lequel la GSMA est partenaire avec l’opérateur national Tunisie Telecom. L’Association en collaboration avec la GIZ offre un accès à sa plateforme d’initiation à l’utilisation de l’Internet Mobile. Il a précisé, dans ce sens, que l’infrastructure Internet en Tunisie était « bonne, mais 42% des Tunisiens – couverts – n’utilisent, tout de même pas, Internet ». « Certains n’ont pas de smartphones, d’autres n’ont pas les moyens d’acheter de la Data ou ne savent pas utiliser Internet », a-t-il expliqué.

Selon Tarek Chelaifa, cela représente une véritable opportunité pour les opérateurs qui peuvent, notamment, profiter du Mobile Internet Skills Training Toolkit (MISTT) qu’offre la GSMA.

L’interview au complet est disponible sur notre canal SoundCloud et notre chaîne Youtube.

Nadya Jennene