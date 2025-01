En 2025, l’IA sera une arme à double tranchant pour les télécoms

Partagez 0 Partages

En 2025, l’industrie des télécommunications se trouvera à un tournant critique, marqué par des avancées technologiques rapides et des défis structurels profonds. Les opérateurs devront faire face à des pressions croissantes pour moderniser leurs infrastructures tout en répondant aux attentes croissantes des consommateurs et en explorant de nouveaux modèles économiques. L’essor de la 5G, l’IA, et la connectivité par satellite, bien que prometteurs, s’accompagneront de défis significatifs liés à la rentabilité, à la complexité technique, et à l’intégration de ces technologies dans des offres viables. Ces tendances définissent un paysage où l’innovation doit s’allier à une exécution stratégique pour permettre une évolution réussie du secteur.

Selon les récents insights publiés par Open Signal, l’intelligence artificielle (IA) est un exemple frappant de cette dynamique complexe. Si elle est présentée comme une solution capable de transformer les réseaux et d’améliorer l’expérience client grâce à la personnalisation, elle est également confrontée à des obstacles majeurs. La fragmentation des données et le manque de talents qualifiés retardent les progrès. La vision ambitieuse de réseaux quasi autonomes, popularisée par des leaders comme Deutsche Telekom, semble encore hors de portée pour de nombreux opérateurs. Toutefois, malgré ces défis, des gains modestes sont perceptibles, notamment dans la gestion de la fidélisation et la vente incitative.

En parallèle, les télécoms accélèrent leur migration vers le cloud, cherchant à améliorer leur flexibilité et à réduire leurs coûts. L’adoption de l’architecture cloud native pose les bases pour que l’IA puisse, à terme, réaliser son potentiel transformateur. Cependant, à court terme, les coûts d’implémentation élevés et les défis d’intégration continuent de poser des problèmes. Cette phase expérimentale, bien que coûteuse, prépare le terrain pour des innovations futures qui pourraient transformer l’industrie.

La transition vers la 5G autonome (5G SA) est un autre domaine d’innovation qui progresse lentement. Les opérateurs sont confrontés à des coûts de déploiement élevés et à une demande encore limitée pour des cas d’usage tels que les applications à latence ultra-faible et le découpage de réseau. Face à ces défis, les opérateurs privilégient des mises à jour progressives comme la 5G avancée, favorisant des améliorations incrémentales plutôt que des transformations radicales. Ce choix permettrait, selon Open Signal, de réaliser des économies tout en restant compétitif, même si la cadence de mise à niveau traditionnelle tous les dix ans semble de plus en plus inadéquate face aux évolutions rapides des attentes technologiques.

La connectivité par satellite, malgré son potentiel, restera une solution de niche. Les réseaux de satellites en orbite basse (LEO) continueront d’étendre leur couverture dans les régions mal desservies, mais les services de connexion directe aux appareils (D2D) rencontreront des obstacles techniques et économiques. La capacité limitée de ces services, en raison des petites antennes des smartphones, limitera leur utilisation à des cas spécifiques comme les communications d’urgence. Ces réseaux satellitaires viendront compléter et non remplacer les infrastructures terrestres, offrant une certaine différenciation mais ne constitueront pas une solution universelle pour la connectivité rurale.

Bien que l’industrie des télécommunications en 2025 soit confrontée à des défis significatifs, elle est également à l’aube d’une transformation profonde. D’après l’analyse d’Open Signal, es opérateurs qui sauront naviguer habilement entre innovation et pragmatisme auront l’opportunité de remodeler le paysage des télécoms, offrant des services plus flexibles, personnalisés et efficaces.

Nadya Jennene