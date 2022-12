La Commission européenne autorise la 5G dans les avions

Partagez 10 Partages

« Les passagers de vols au sein de l’UE pourront bientôt profiter de la 5G sur leurs mobiles. La mise à jour des règles européennes sur les communications mobiles à bord d’avions permettra d’offrir une connectivité haut-débit en vol », a annoncé, jeudi 1er décembre 2022, la Commission européenne dans un tweet.

Selon un communiqué de la Commission européenne, un équipement spécial « pico-cellule » sera mis en place dans les cockpits pour ainsi permettre aux passagers d’émettre et recevoir des appels et SMS en plus de l’accès à la data Mobile.

Des fréquences 5G spécifiques seront dédiées au déploiement de cette technologie réseau dans les avions.

NJ