La Data Mobile prend davantage le pas sur la Data Fixe

L’Instance nationale des télécommunications (INT) a publié, le 26 octobre 2022, le carnet trimestriel de la consommation pour le second trimestre 2022 exposant, à travers une diversité de graphiques, les fluctuations de consommation des Tunisiens dans les différents segments de la télécommunication.

Pour ce deuxième trimestre de l’année en cours, les revenus moyens par utilisateur (ARPU) de la Data Mobile sur smartphone ont enregistré à une croissance de près de 5% en comparaison avec la même période l’année dernière. Une évolution observée chez deux opérateurs ; Tunisie Télécom passant de 7 dt/ abonné à 7.3 dt/abonné, et notamment chez Ooredoo Tunisie, avec un ARPU Data Mobile passant de 10.4 dt/abonné à 11.6 dt/abonné. Les clients Orange Tunisie semblent, eux, utiliser moins de Data Mobile sur leurs smartphones ; le revenu moyen par utilisateur ayant baissé de 8,2 dt/abonné à 8 dt/abonné entre le deuxième trimestre de 2021 et le deuxième trimestre de 2022.

Les revenus par utilisateur de la Data Mobile sur Clé connaissent, également, une augmentation importante avec 3% de revenus à la période correspondante. Cependant, seule la filiale tunisienne du groupe Orange a vu ses chiffres en hausse. L’ARPU est passé de 13,8 dt/abonné à 16,3 dt/abonné. Tunisie Telecom et Ooredoo Tunisie ont enregistré une légère baisse sur ce segment passant, respectivement de 14.3 dt/abonné à 13.9 dt/abonné et 29,3 dt/abonné à 26,9 dt/abonné.

Les graphiques mettent, par ailleurs, en lumière une évolution plus importante des revenus moyens par utilisateur (ARPU) sur le segment de la Data fixe, à la période correspondante. En effet, l’ARPU des Box-Data ont connu une croissance de près de 7% en une année. Une évolution qu’on constate chez les trois opérateurs concernés : Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie.

L’ARPU du secteur de la LTE-TDD connaît un taux d’accroissement moindre, soit 2,2%. Aucune évolution significative n’est à relever chez les opérateurs concernés par ce secteur ; Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie.

Le secteur de la Data Fixe fait face, contrairement aux chiffres précédents, à une régression dans le segment de l’ADSL avec – 2,1% en termes de revenus, soit 0.7 dt/an. Ce recul de l’utilisation de la Data Fixe est observée chez tous les opérateurs (Globalnet, Topnet, Tunisie Telecom etc.), sauf BEE. Ce dernier a connu une évolution de son ARPU-ADSL passant de 8,3 dt/abonnement à 11,3 dt/abonnement à la période correspondante.

Côté consommation, l’INT présente un graphique général relatant les oscillations du comportement du consommateur sur les deux secteurs de la Data Mobile et la Date Fixe. Le graphique présente, de cette manière, une consommation disparate de la Data Fixe avec une diminution de plus de 8% de l’utilisation de l’ADSL et une augmentation de plus de 1% pour la Box-data et près de 8% pour la LTE-TDD.

Le secteur de la Data Mobile, d’autre part, est florissant avec une consommation accrue, que ce soit pour les offres Data avec plus de 19% de croissance, ou encore pour les Clé 3G/4G dont l’utilisation a augmenté de plus de 12% en une année. Les consommateurs sont de plus en plus connectés, notamment à travers leurs smartphones les favorisant, selon les chiffres de l’INT, aux réseaux fixe dont l’utilisation est à la baisse.

Meriem Choukaïr