La GSMA et la GIZ lancent le programme Platform for Tomorrow

Le GSMA Mobile Innovation Hub Tunisie lance son nouveau programme ” Platforms for Tomorrow “. Soutenu par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), ce programme d’accélération vise à aider les start-ups, les PME et les entreprises sociales de l’économie des plateformes à se développer, améliorer les conditions de travail et établir des partenariats avec les opérateurs de télécommunications.

Le programme d’accélération Platforms for Tomorrow soutient les innovateurs, issus de différents secteurs économiques en Tunisie, qui déploient des modèles d’affaires d’économie de plateforme. En aidant les plateformes à prospérer, nous cherchons à aider les acteurs l’économie de plateforme en favorisant la création d’emplois, en augmentant la productivité et en générant des opportunités économiques.

Pendant six mois, les innovateurs sélectionnés auront accès à des experts du secteur, à des conseillers spécialisés et à des mentors techniques pour optimiser leurs solutions, à des connexions avec des investisseurs et des opérateurs de téléphonie mobile et à une visibilité accrue aux niveaux local et international afin de renforcer leur capacité à croitre et à avoir un impact socio-économique.

Pour être éligible au programme, nous encourageons les candidats à avoir :

Des solutions démontrant une validation du marché sous la forme d’utilisateurs actifs, des premières ventes, de produits lancés.

Des solutions ayant un fort potentiel d’impact social et économique.

Des solutions permettant de faire correspondre l’offre et la demande grâce aux plateformes numériques.

Des solutions avec un produit ou un service potentiellement évolutif avec un marché important.

Une volonté d’améliorer la qualité des performances et le bien-être de son personnel en proposant des formations spécifiques.

Possibilité de coopération avec les opérateurs de réseaux mobiles (télécoms).

Les candidatures seront ouvertes jusqu’au 25 septembre 2022 via le lien ici.

Cette initiative est soutenue par l’Initiative spéciale pour la formation et l’emploi – “Investir pour l’emploi” mandatée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mise en œuvre par le programme de transformation numérique de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Communiqué