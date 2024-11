Starlink déploie la connexion satellite “Direct to Cell” pour les téléphones LTE (4G) sans matériel additionnel

Partagez 0 Partages



SpaceX vient d’annoncer sur la plateforme X (anciennement twitter), le lancement de 12 nouveaux satellites Starlink en orbite basse (LEO) équipés de la technologie “Direct to Cell”. Cette innovation permet aux téléphones LTE (4G) de se connecter directement aux satellites pour envoyer des SMS partout où le ciel est visible, conformément au plan de développement initial de Starlink. Ces satellites se connecteront via laser à la constellation Starlink existante pour garantir une couverture mondiale.

Starlink respecte ainsi son calendrier, avec le lancement des SMS en 2024, suivi de la data mobile en 2025 et des connexions IoT (Internet des objets). Cette technologie sera d’abord accessible aux abonnés des partenaires de Starlink, dont T-Mobile (États-Unis), Optus (Australie), Rogers (Canada), One NZ (Nouvelle-Zélande), KDDI (Japon), SALT (Suisse), et ENTEL (Chili et Pérou).

Ce deploiement fera sans doute l’objet d’un suivi rapproché et d’études d’impact/faisabilité par l’industrie du mobile et des instances internationales comme le 3GPP et l’ITU, en vue d’inclure ce type de connexion “Direct to Cell” et “Direct to Device” dans les standards de la 6G, prévue pour 2030.

Walid Naffati